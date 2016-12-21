جريدة الشاهد اليومية

 
كاريكاتير العدد 2885

الأولى

نواب الإخوان يهيمنون على اللجان لإرهاب الحكومة

نواب الإخوان يهيمنون على اللجان لإرهاب الحكومة

بعد اكتمال أعضاء جميع اللجان البرلمانية سواء الدائمة أو المؤقتة، بدأ عدد من نواب الإخوان المسلمين يب... إقرأ المزيد

رؤية جديدة لمشروع مستشفيات الضمان الصحي للوافدين

رؤية جديدة لمشروع مستشفيات الضمان الصحي للوافدين

كتب جمال الراجحي : ذكرت مصادر لـ«الشاهد» أن وزير الصحة د.جمال الحربي قرر طرح رؤية جديد... إقرأ المزيد

شروط جديدة تجرم بيع المناقصات بالباطن

شروط جديدة تجرم بيع المناقصات بالباطن

علمت «الشاهد» أن لجنة المناقصات ستحدد شروطاً جديدة للعقود تمنع بيع المناقصات بالباطن من ... إقرأ المزيد

المحليات

الأشغال: إنجاز %93 من أعمال تطوير طريق الجهراء

الأشغال: إنجاز %93 من أعمال تطوير طريق الجهراء

كتب خالد شوقي:تفقد وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع، أمس مشروع تطوير طريق الجهراء، حيث قام  بزيارة... إقرأ المزيد

خورشيد لـ «الشاهد»: رصدنا حسابات كثيرة تروج للفكر الإرهابي

خورشيد لـ «الشاهد»: رصدنا حسابات كثيرة تروج للفكر الإرهابي

كتب فهد الحمود:كشف مساعد مدير ادارة الجرائم الإلكترونية المقدم حمد خورشيد عن أن عدد القضايا في الإدا... إقرأ المزيد

حماد لـ«الشاهد»: نواب ضحوا بمبادئهم بحثاً عن مصالحهم الشخصية

حماد لـ«الشاهد»: نواب ضحوا بمبادئهم بحثاً عن مصالحهم الشخصية

كتب عبدالله السلمان:قال النائب سعدون حماد إن المجلس الحالي سيستمر لمدة 4 أعوام نتيجة لما رأيناه في ا... إقرأ المزيد

الإقتصاد

حصاد 2016 .. قرار تاريخي من أوبك يرتفع بأسعار النفط ويقلص عجز الميزانية

حصاد 2016 .. قرار تاريخي من أوبك يرتفع بأسعار النفط ويقلص عجز الميزانية

كتب محمد إبراهيم:شهد العام 2016 الكثير من الأحداث على مستوى القطاع النفطي سواء كان على المستوى المحل... إقرأ المزيد

سيولة البورصة هبطت 27.5% خلال 2016

سيولة البورصة هبطت 27.5% خلال 2016

بانتهاء عام 2016، تكون بورصة الكويت قد أضافت لسيولتها خلال شهر ديسمبر -قيمة التداولات- نحو 321.5 ملي... إقرأ المزيد

البريكست من أهم الأحداث الاقتصادية تأثيراً على العالم في 2016

البريكست من أهم الأحداث الاقتصادية تأثيراً على العالم في 2016

في عالم مترابط على نحو متزايد، وخاصة حين يتعلق الأمر بالشأن الاقتصادي، تصبح أغلب البلدان عرضة لتأثير... إقرأ المزيد

الفن

حفل زفاف مراد يلدريم يكشف حمل خديجة شندل

حفل زفاف مراد يلدريم يكشف حمل خديجة شندل

اعترفت النجمة التركية خديجة شندل انها حامل في الشهر الثاني وهو ما جعلها تختفي عن الأنظار ط... إقرأ المزيد

سانتا كلوز وهدايا في احتفالات 2017

سانتا كلوز وهدايا في احتفالات 2017

هنأ عدد من الفنانين، الشعب العربي، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2017، متمنين أن يكون عام ... إقرأ المزيد

شيلاء سبت تنتهي من تصوير تعبت أرضيك

شيلاء سبت تنتهي من تصوير تعبت أرضيك

كتب نايف الشمري:انتهى المخرج مناف عبدال من تصوير مسلسل «تعبت أرضيك»، الذي يتنا... إقرأ المزيد

الرياضة

جماهير ريال مدريد تطالب بعدم بيع رونالدو

جماهير ريال مدريد تطالب بعدم بيع رونالدو

انتفضت جماهير ريال مدريد الإسباني تحسباً لأي مخطط يتعلق ببيع نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو ... إقرأ المزيد

رانييري يستعين بكريستيانو وميسي لإنقاذ محرز

رانييري يستعين بكريستيانو وميسي لإنقاذ محرز

طالب كلاوديو رانييري، المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنكليزي، لاعبه رياض محرز نجم الثعالب، بأن يستم... إقرأ المزيد

إبراهيموفيتش يدافع عن صفقة بوغبا

إبراهيموفيتش يدافع عن صفقة بوغبا

دافع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم مانشستر يونايتد، عن الفرنسي بول بوغبا، زميله في الفريق، والذي ... إقرأ المزيد

قضايا

رئيسة قسم منعت التلاميذ من الغش فأتلفوا سيارتها

رئيسة قسم منعت التلاميذ من الغش فأتلفوا سيارتها

كتب محسن الهيلم:كافأ طلبة من مدرسة ثابت بن زيد الابتدائية في منطقة صباح السالم رئيسة قسم باتلاف مركب... إقرأ المزيد

الماريغوانا أسقطت مواطناً في حولي

الماريغوانا أسقطت مواطناً في حولي

كتب عبدالرزاق النجار:أجبر قائد مركبة مواطن على التوقف بعد مطاردته من قبل عناصر أمن سرية المهام الخاص... إقرأ المزيد

احتراق منزل في صباح السالم

احتراق منزل في صباح السالم

كتب فهد الرشيدي:اخمد رجال الاطفاء حريقاً شب في أحد منازل منطقة صباح السالم وتم اخلاؤه واقتصرت الخسائ... إقرأ المزيد

المجتمع

اختتام فعاليات منتدى الارتقاء الهندسي

اختتام فعاليات منتدى الارتقاء الهندسي

كتبت ماجدة سليمان:تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب اقيم حفل ختام فعاليات منتدى الارتق... إقرأ المزيد

مدير عام حولي التعليمية رعى تكريم موظفي الموارد البشرية

مدير عام حولي التعليمية رعى تكريم موظفي الموارد البشرية

تحت رعاية مدير عام منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري وبإشراف مراقب الموارد البشرية جاسم الرميضي تم ... إقرأ المزيد

ثانوية عروة بن الزبير أقامت فعاليات ترشيد الكهرباء

ثانوية عروة بن الزبير أقامت فعاليات ترشيد الكهرباء

رعى محافظ الجهراء الفريق متقاعد فهد الأمير احتفالية ثانوية عروة بن الزبير في منطقة سعد العبدالله بفع... إقرأ المزيد

الأخيرة

ممرضة سعودية تتبرع بكبدها لطفلة لا تعرفها لوجه الله

ممرضة سعودية تتبرع بكبدها لطفلة لا تعرفها لوجه الله

تبرّعت ممرضة سعودية بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها بعد مناشدة ذويها إنقاذ طفلتهم التي تعاني من تليف ب... إقرأ المزيد

3 ملايين دينار كلفة سهرات رأس السنة

كتب عبدالله النجار:90 ٪ من المحتفلين برأس السنة تعاطوا الخمور والمخدرات بدءاً من مساء أمس ولغاية فجر... إقرأ المزيد

أساتذة التطبيقي أحدثوا فوضى بسبب المواعيد

طالب عميد كلية التربية الأساسية في هيئة التطبيقي فهد الرويشد أساتذة الكلية بضرورة الالتزام بمواعيد ا... إقرأ المزيد