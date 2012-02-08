في مشهد لم نره في الحقيقة، ظهر شبيه للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يعانق شبيهاً لزعيم كوريا الشمال... إقرأ المزيد
أكد النائب راكان النصف أن الحديث عن تسوية في قضية سحب الجناسي يجب ألا يكون على حساب من سحبت جناسيهم,... إقرأ المزيد
التقى مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزي... إقرأ المزيد
استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كم... إقرأ المزيد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. كما است... إقرأ المزيد
كتب خالد العتيبي:شدد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري، على أهمية الحفاظ على موارد الطاقة في ال... إقرأ المزيد
توصلت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية أمس بالاتفاق مع بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكن... إقرأ المزيد
تقدم النواب خليل أبل وعدنان عبدالصمد وعسكر العنزي وحمدان العازمي وعودة الرويعي باقتراح بقانون لزيادة... إقرأ المزيد
تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات بقانون تختص بسكن المرأة الكويتية واصدار وثائق التملك لمن... إقرأ المزيد
قال محللان ماليان امس إن تعاملات بورصة الكويت تواجه ضغوطا بسبب ترقب المتعاملين لافصاحات الشركات عن ب... إقرأ المزيد
سيطر الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 على 45.2%من الناتج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ... إقرأ المزيد
كتب محمد إبراهيم:قال وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق في رده على سؤال لـ«الشاهد»... إقرأ المزيد
أصدرت المطربة الكويتية شمس بياناً رسمياً لنفي كل ما تردد عن انضمامها لفريق عمل المسلسل الم... إقرأ المزيد
كتب نايف الشمري:تألق المطرب علي عبد الكريم، والمطرب العراقي وليد الشامي مساء أمس على مسرح ... إقرأ المزيد
انطلقت الفنانة السعودية يامور من الدراما السعودية، وأصبح صدى اسمها يتردد في الشارع السعودي... إقرأ المزيد
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن دخول العملاق الإسباني برشلونة في الصراع مع مانشستر يونايتد وإيفرتو... إقرأ المزيد
قدم نادي فيورنتينا اعتذاره ليوفنتوس، بعد رفع جماهيره لافتة مسيئة لضحايا حادثة هيسيل عام 1985، البالغ... إقرأ المزيد
يتطلع مانشستر يونايتد إلى استثمار الأفضلية التي حققها قبل أسبوعين، واستغلال الفوز في مباراة الذهاب ل... إقرأ المزيد
كتب عبدالرزاق النجار:انتهى المطاف بأحد المواطنين بالجلوس خلف القضبان، بدلاً من خلف مقود سيارته، بسبب... إقرأ المزيد
كتب عبدالرزاق النجار:انتهى المطاف بقائد مركبة «مواطن» في قبضة رجال الأمن إثر حيازته 12 ح... إقرأ المزيد
وضعت وزارة التجارة والصناعة ممارسات محلات الاقمشة تحت الرصد حيث كثفت جولاتها التفتيشية عليها منذ بدا... إقرأ المزيد
افتتح سفير اليونان لدى الكويت أندريس باباداكيس، ومديرة المدرسة البريطانية في الكويت «BSK»... إقرأ المزيد
نظم قسما اللغة العربية والتربية الاسلامية في مدرسة الكويت الإنكليزية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي ... إقرأ المزيد
أقامت مدرسة المنصورية الابتدائية «بنات» احتفالا وطنيا بعنوان «لن ننسى يا وطن»... إقرأ المزيد
صرفت وزارة المالية مكافآت العمل الإضافي لبعض الموظفين خلال فترة الإجازات وذلك بالمخالفة لقرار مجلس ا... إقرأ المزيد
كتب محسن الهيلم:أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس قراراً لإعادة تنظيم معادلة الشهادا... إقرأ المزيد
قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الح... إقرأ المزيد