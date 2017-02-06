جريدة الشاهد اليومية

 
كاريكاتير العدد 2921

الأولى

الغانم: قلة نيابية مكشوفة تسعى للتأزيم

الغانم: قلة نيابية مكشوفة تسعى للتأزيم

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان «أي استجواب يجب ألا يأخذ أكبر من حجمه الطبيعي، وأن التصوي... إقرأ المزيد

الهرشاني: استجواب الرياضة مخطط إخواني لإقصاء الإصلاحيين

الهرشاني: استجواب الرياضة مخطط إخواني لإقصاء الإصلاحيين

أكد النائب حمد الهرشاني أن الإخوان المسلمين هم المحرك والمؤجج لما يجري في الساحة السياسية من تأزيم ... إقرأ المزيد

الحمود أحال أمناء المجلس الوطني للثقافة إلى التحقيق

الحمود أحال أمناء المجلس الوطني للثقافة إلى التحقيق

أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود قراراً بإيقاف الأمين العام للمجلس الو... إقرأ المزيد

المحليات

الأمير ورئيسة كرواتيا بحثا تعزيز العلاقات الثنائية

الأمير ورئيسة كرواتيا بحثا تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش، والوفد الر... إقرأ المزيد

استقبالات سمو أمير البلاد

استقبالات سمو أمير البلاد

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. واستقبل سم... إقرأ المزيد

صاحب السمو أولم على شرف كيتاروفيتش

صاحب السمو أولم على شرف كيتاروفيتش

أقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس مأدبة غداء على شرف رئيسة كرواتيا كوليندا كيتار... إقرأ المزيد

برلمان

الفضل للنواب المستقلين الجدد: لا تكونوا حطباً لنار حدس

الفضل للنواب المستقلين الجدد: لا تكونوا حطباً لنار حدس

خاطب النائب أحمد الفضل النواب المستقلين الجدد قائلاً: لا تكونوا حطباً لنار حدس فنارهم كنار كسرى تلته... إقرأ المزيد

الغانم: لا توجد أزمة سياسية وعلى الجميع عدم الالتفات للإشاعات

الغانم: لا توجد أزمة سياسية وعلى الجميع عدم الالتفات للإشاعات

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان اي استجواب يجب ألا يأخذ اكبر من حجمه الطبيعي وان التصويت على اي ... إقرأ المزيد

التشريعية: تأجيل البت في تعديلات قانوني هيئة الأسواق والبلدية

التشريعية: تأجيل البت في تعديلات قانوني هيئة الأسواق والبلدية

رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير في... إقرأ المزيد

الإقتصاد

240 مليار دولار قيمة مشاريع السكك الحديدية المخطط لها في دول التعاون

240 مليار دولار قيمة مشاريع السكك الحديدية المخطط لها في دول التعاون

تحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط وجنوب آسيا أكبر مجموعة من مشاريع المواصلات والشحن في الع... إقرأ المزيد

شركات الطيران الأميركية تصرخ لترامب من منافسة الخليجية

وجهت شركات الطيران الاميركية الثلاث الكبرى رسالة عاجلة إلى الرئيس دونالد ترامب، طالبته فيها بالتدخل ... إقرأ المزيد

أسعار الوقود في دول الخليج لشهر فبراير 2017

أسعار الوقود في دول الخليج لشهر فبراير 2017

أعلنت كل من الإمارات وقطر وعمان عن أسعار البنزين والديزل لشهر فبراير الحالي، حيث قامت برفع أسعار كل ... إقرأ المزيد

الفن

سوالف ضحى ينطلق من تلفزيون «الشاهد»

سوالف ضحى ينطلق من تلفزيون «الشاهد»

كتب نايف الشمري: بدأت حلقات البرنامج اليومي الاجتماعي «سوالف ضحى»، وتق... إقرأ المزيد

ناصر محمد: وقوفي أمام حياة الفهد حلم

ناصر محمد: وقوفي أمام حياة الفهد حلم

كتب حسين محمد:قال الفنان القطري ناصر محمد ان مشاركته الفنية الجديدة من خلال المسلسل الدرام... إقرأ المزيد

الجمهور حضر لعيون محمد عبده

الجمهور حضر لعيون محمد عبده

كتب نايف الشمري: لم يترك المطرب محمد عبده الجمهور الغفير الذي حضر حفلته أمس الأول في مهر... إقرأ المزيد

الرياضة

الرياح العنيفة والأمطار الغزيرة أجلت لقاء الريال وسيلتا فيغو لإشعار آخر

الرياح العنيفة والأمطار الغزيرة أجلت لقاء الريال وسيلتا فيغو لإشعار آخر

اعلنت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم تأجيل مباراة سلتا فيغو وضيفه ريال مدريد التي كانت مقررة امس ا... إقرأ المزيد

عمالقة أوروبا يلهثون للحصول على خدمات أغويرو

عمالقة أوروبا يلهثون للحصول على خدمات أغويرو

يبدو أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، سيكون نجم الشباك في الميركاتو... إقرأ المزيد

صدام العربي والكويت يتجدد وكاظمة يتطلع للصدارة أمام التضامن

صدام العربي والكويت يتجدد وكاظمة يتطلع للصدارة أمام التضامن

تستضيف صالة نادي الكويت في السابعة من مساء اليوم مواجهة الأبيض صاحب الأرض «24 نقطة» والع... إقرأ المزيد

قضايا

إرجاء دعوى زيادة أسعار البنزين إلى جلسة 18 الحالي للحكم

إرجاء دعوى زيادة أسعار البنزين إلى جلسة 18 الحالي للحكم

كتب حمد العلوان:أجلت محكمة الاستئناف أمس الاستئناف المقدم من المحكومة على حكم محكمة أول درجة القاضي&... إقرأ المزيد

إنقاذ طفلة انحشرت قدمها بدوره مياه في الجهراء

إنقاذ طفلة انحشرت قدمها بدوره مياه في الجهراء

كتب فهد الرشيدي:تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ طفلة انحشرت احدى قدميها في دورة مياه منزل بمنطقة الجهراء ... إقرأ المزيد

الطباخ يطعن أمام التمييز على براءة الخميس

كتب حمد العلوان:تقدم المحامي جليل الطباخ أمس بالطعن امام محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة الا... إقرأ المزيد

المجتمع

جمعية الروضة احتفلت بوضع حجر الأساس

جمعية الروضة احتفلت بوضع حجر الأساس

احتفلت جمعية الروضة وحولي التعاونية بوضع حجر أساس مول ضاحية الروضة التجاري، الذي يعد نقلة نوعية في ت... إقرأ المزيد

طلبة البيان كرموا عمال المدرسة

طلبة البيان كرموا عمال المدرسة

كعادتهم السنوية،نظم طلبة علم الاجتماع في مدرسة البيان ثنائية اللغة مأدبة الغداء السنوية الثالثة عشرة... إقرأ المزيد

جمعية المرشدات افتتحت مخيمها الشتوي

جمعية المرشدات افتتحت مخيمها الشتوي

احتفلت جمعية المرشدات الكويتية بافتتاح مخيم السلام السنوي الـ20 تحت شعار «نتواصل.. ننمو.. نؤثر... إقرأ المزيد

الأخيرة

فلبيني يوشم زبائنه بطريقة بدائية

فلبيني يوشم زبائنه بطريقة بدائية

كتب محسن الهيلم:ألقى رجال مخفر شرطة الرابية القبض على وافد فلبيني متورط في إدارة مسكنه لمزاولة الطب ... إقرأ المزيد

مؤسسة البترول تمنع استحواذ الشركات على المناقصات

كتب محمد إبراهيم:تدرس مؤسسة البترول قرارات عدة لمنع أي شركة تابعة وزميلة من الحصول على المناقصات الن... إقرأ المزيد

إنقاذ مواطنين اصطدم طرادهما بالصخور بالقرب من جزيرة كبر

كتب محسن الهيلم:أنقذ رجال خفر السواحل مواطنين بالقرب من جزيرة كبر بعد ان اصطدم طرادهما بالصخور, وكان... إقرأ المزيد