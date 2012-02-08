جريدة الشاهد اليومية

 
كاريكاتير العدد 2910

الأولى

كيم لترامب: موتي يا أميركا

في مشهد لم نره في الحقيقة، ظهر شبيه للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يعانق شبيهاً لزعيم كوريا الشمال... إقرأ المزيد

النصف: القضاء يرد الجناسي وليس الحكومة

النصف: القضاء يرد الجناسي وليس الحكومة

أكد النائب راكان النصف أن الحديث عن تسوية في قضية سحب الجناسي يجب ألا يكون على حساب من سحبت جناسيهم,... إقرأ المزيد

الخالد: حل الخلافات في المنطقة بالأجواء الهادئة والحوار الصريح

الخالد: حل الخلافات في المنطقة بالأجواء الهادئة والحوار الصريح

التقى مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزي... إقرأ المزيد

المحليات

الأمير استقبل ولي العهد والمبارك ورئيس وأعضاء ديوان المراقبة السعودي

الأمير استقبل ولي العهد والمبارك ورئيس وأعضاء ديوان المراقبة السعودي

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كم... إقرأ المزيد

ولي العهد التقى المبارك والجراح والمرزوق والعبدالله

ولي العهد التقى المبارك والجراح والمرزوق والعبدالله

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. كما است... إقرأ المزيد

الكهرباء: التعرفة الجديدة في القطاع التجاري ستتناسب مع حجم السوق

الكهرباء: التعرفة الجديدة في القطاع التجاري ستتناسب مع حجم السوق

كتب خالد العتيبي:شدد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري، على أهمية الحفاظ على موارد الطاقة في ال... إقرأ المزيد

برلمان

المرأة والأسرة البرلمانية: 2400 شقة للأرامل والمطلقات بمدينة صباح الأحمد قريباً

المرأة والأسرة البرلمانية: 2400 شقة للأرامل والمطلقات بمدينة صباح الأحمد قريباً

توصلت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية أمس بالاتفاق مع بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكن... إقرأ المزيد

نواب: زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية سنوياً بنفس ارتفاع معدل التضخم

تقدم النواب خليل أبل وعدنان عبدالصمد وعسكر العنزي وحمدان العازمي وعودة الرويعي باقتراح بقانون لزيادة... إقرأ المزيد

عسكر يقترح إصدار وثائق التملك للمتزوجة من غير كويتي والأرملة والمطلقة

تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات بقانون تختص بسكن المرأة الكويتية واصدار وثائق التملك لمن... إقرأ المزيد

الإقتصاد

محللان: معظم أسهم الشركات أسست مستويات سعرية جديدة جراء الانتعاش

محللان: معظم أسهم الشركات أسست مستويات سعرية جديدة جراء الانتعاش

قال محللان ماليان امس إن تعاملات بورصة الكويت تواجه ضغوطا بسبب ترقب المتعاملين لافصاحات الشركات عن ب... إقرأ المزيد

الكويت تساهم بـ 8.2% في الناتج المحلي الخليجي بقيمة 114 مليار دولار

الكويت تساهم بـ 8.2% في الناتج المحلي الخليجي بقيمة 114 مليار دولار

سيطر الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 على 45.2%من الناتج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ... إقرأ المزيد

المرزوق: الكويت مستمرة في تنفيذ المشاريع المستقبلية حتى 2040

المرزوق: الكويت مستمرة في تنفيذ المشاريع المستقبلية حتى 2040

كتب محمد إبراهيم:قال وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق في رده على سؤال لـ«الشاهد»... إقرأ المزيد

الفن

شمس: لم يعرض علي طاقة القدر لكي أوافق أو أرفض

شمس: لم يعرض علي طاقة القدر لكي أوافق أو أرفض

أصدرت المطربة الكويتية شمس بياناً رسمياً لنفي كل ما تردد عن انضمامها لفريق عمل المسلسل الم... إقرأ المزيد

علي عبدالكريم ووليد الشامي تألقا في حفلات الربيع

علي عبدالكريم ووليد الشامي تألقا في حفلات الربيع

كتب نايف الشمري:تألق المطرب علي عبد الكريم، والمطرب العراقي وليد الشامي مساء أمس على مسرح ... إقرأ المزيد

يامور: أمنيتي الوقوف أمام حياة الفهد وسعاد عبدالله

يامور: أمنيتي الوقوف أمام حياة الفهد وسعاد عبدالله

انطلقت الفنانة السعودية يامور من الدراما السعودية، وأصبح صدى اسمها يتردد في الشارع السعودي... إقرأ المزيد

الرياضة

الكتالوني انضم للسباق على جوهرة اسكتلندا

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن دخول العملاق الإسباني برشلونة في الصراع مع مانشستر يونايتد وإيفرتو... إقرأ المزيد

فيورنتينا يعتذر ليوفنتوس عن تصرف جماهيره

قدم نادي فيورنتينا اعتذاره ليوفنتوس، بعد رفع جماهيره لافتة مسيئة لضحايا حادثة هيسيل عام 1985، البالغ... إقرأ المزيد

مع هال سيتي في إياب كأس إنكلترا

مع هال سيتي في إياب كأس إنكلترا

يتطلع مانشستر يونايتد إلى استثمار الأفضلية التي حققها قبل أسبوعين، واستغلال الفوز في مباراة الذهاب ل... إقرأ المزيد

قضايا

راعي شبو سقط بيد عسكري في نقطة تفتيش

راعي شبو سقط بيد عسكري في نقطة تفتيش

كتب عبدالرزاق النجار:انتهى المطاف بأحد المواطنين بالجلوس خلف القضبان، بدلاً من خلف مقود سيارته، بسبب... إقرأ المزيد

مطلوب سقط بكيس كميكال وحبوب مخدرة

كتب عبدالرزاق النجار:انتهى المطاف بقائد مركبة «مواطن» في قبضة رجال الأمن إثر حيازته 12 ح... إقرأ المزيد

التجارة رصدت مخالفات محلات أقمشة تلاعبت ببلد المنشأ

التجارة رصدت مخالفات محلات أقمشة تلاعبت ببلد المنشأ

وضعت وزارة التجارة والصناعة ممارسات محلات الاقمشة تحت الرصد حيث كثفت جولاتها التفتيشية عليها منذ بدا... إقرأ المزيد

المجتمع

معرض رحلة سالونيك في المدرسة البريطانية

معرض رحلة سالونيك في المدرسة البريطانية

افتتح سفير اليونان لدى الكويت أندريس باباداكيس، ومديرة المدرسة البريطانية في الكويت «BSK»... إقرأ المزيد

لغتي هويتي في مدرسة الكويت الإنكليزية

لغتي هويتي في مدرسة الكويت الإنكليزية

نظم قسما اللغة العربية والتربية الاسلامية في مدرسة الكويت الإنكليزية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي ... إقرأ المزيد

احتفالية وطنية في ابتدائية المنصورية

احتفالية وطنية في ابتدائية المنصورية

أقامت مدرسة المنصورية الابتدائية «بنات» احتفالا وطنيا بعنوان «لن ننسى يا وطن»... إقرأ المزيد

الأخيرة

المالية خالفت قرارات الدولة وصرفت مكافآت الأعمال الإضافية

صرفت وزارة المالية مكافآت العمل الإضافي لبعض الموظفين خلال فترة الإجازات وذلك بالمخالفة لقرار مجلس ا... إقرأ المزيد

الفارس يعيد تنظيم آلية معادلة شهادات الثانوية

كتب محسن الهيلم:أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس قراراً لإعادة تنظيم معادلة الشهادا... إقرأ المزيد

الحمود: إيكوموس تدرس إدراج الأبراج بقائمة التراث العالمي

قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الح... إقرأ المزيد