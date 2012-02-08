جريدة الشاهد اليومية

 
كاريكاتير العدد 2919

الأولى

عفو أميري عن المساجين بمناسبة الأعياد الوطنية

عفو أميري عن المساجين بمناسبة الأعياد الوطنية

كتب عبدالله النجار: أكد مصدر مسؤول لـ «الشاهد» ان الجهات المعنية بدأت إعداد الكشوف&... إقرأ المزيد

لجنة الداخلية: تجنيس 4 آلاف من البدون

لجنة الداخلية: تجنيس 4 آلاف من البدون

تبحث لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مشروعين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام القانون في شأن انتخابات أعضا... إقرأ المزيد

الصحة: لا فيروسات في أجواء الكويت

الصحة: لا فيروسات في أجواء الكويت

كتب جمال الراجحي: نفى مصدر مسؤول في وزارة الصحة وجود أي فيروس في الجو يستوجب أخذ تطعيم خاص للوق... إقرأ المزيد

المحليات

رئيسة كرواتيا تصل إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية لـ 3 أيام

تصل إلى البلاد اليوم رئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش، والوفد الرسمي المرافق لها في زيارة رس... إقرأ المزيد

سفيرنا بسيؤول: تعزيز التعاون بين الكويت وكوريا الجنوبية بمختلف المجالات

سفيرنا بسيؤول: تعزيز التعاون بين الكويت وكوريا الجنوبية بمختلف المجالات

أشاد سفيرنا لدى كوريا الجنوبية بدر العوضي، بالعلاقات التي تربط الكويت وسيؤول، مؤكدا حرص البلدين على ... إقرأ المزيد

الكويت نفذت أكبر حملة لتوزيع وسائل التدفئة على النازحين العراقيين

الكويت نفذت أكبر حملة لتوزيع وسائل التدفئة على النازحين العراقيين

نفذت الكويت من خلال قنصليتها العامة في مدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق أوسع حملة لتأمين وسائل... إقرأ المزيد

برلمان

فهاد لأبل: هل قانون الرهن العقاري يحل المشكلة الإسكانية؟

فهاد لأبل: هل قانون الرهن العقاري يحل المشكلة الإسكانية؟

تقدم النائب عبدالله فهاد بعدد من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الاسكان ياسر أبل عن أن مصادر حكومية كشف... إقرأ المزيد

الهرشاني: ضرورة التصدي للفساد وعدم الرضوخ للضغوط

الهرشاني: ضرورة التصدي للفساد وعدم الرضوخ للضغوط

أشاد النائب حمد الهرشاني، بقرار المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبار... إقرأ المزيد

العدساني يسأل الصالح عن تعريض أموال التأمينات لمخاطر جسيمة

العدساني يسأل الصالح عن تعريض أموال التأمينات لمخاطر جسيمة

تقدم النائب رياض العدساني، بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية    أنس ال... إقرأ المزيد

الإقتصاد

الملا: البحر المتوسط منطقة مبشرة باكتشافات غاز جديدة

أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن البحر المتوسط مبشر بالخير جدًا بخصوص الاكتشافات البت... إقرأ المزيد

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني هبط للمرة الأولى في 4 أشهر

أظهر مسح يحظي بمتابعة وثيقة نشرت نتائجه امس أن نمو قطاع الخدمات البريطاني تباطأ في يناير للمرة الأول... إقرأ المزيد

الدولار يتجه صوب رابع هبوط أسبوعي

ارتفع الدولار قليلا امس في الوقت الذي تعثر فيه قبل صدور بيانات الوظائف الاميركية ليتجه صوب تسجيل راب... إقرأ المزيد

الفن

الرياضة

برشلونة يتربص بأتلتيك بلباو في الكامب نو

برشلونة يتربص بأتلتيك بلباو في الكامب نو

يجدد برشلونة المواجهة مع اتلتيك بلباو في اقل من شهر بعدما التقيا في ثمن نهائي مسابقة الكأس التي حسمه... إقرأ المزيد

قمة نارية بين الأرسنال وتشيلسي .. وليفربول لتصحيح المسار أمام هال سيتي

قمة نارية بين الأرسنال وتشيلسي .. وليفربول لتصحيح المسار أمام هال سيتي

سيكون تشيلسي المتصدر امام فرصة ازاحة غريمه اللندني اللدود ارسنال عن درب لقب الدوري الانكليزي الممتاز... إقرأ المزيد

مدرب الكاميرون: لن نلعب أمام مصر للثأر

مدرب الكاميرون: لن نلعب أمام مصر للثأر

تأهلت الكاميرون الى نهائي كأس الامم الافريقية 2017، بفوزها على غانا 2-صفر في نصف النهائي في فرانسفيل... إقرأ المزيد

قضايا

حريق مطبخ في شقة بالسالمية

حريق مطبخ في شقة بالسالمية

كتب فهد الرشيدي: ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الادارة العامة للإطفاء ظهر أمس عن اندلاع حريق في شقة ... إقرأ المزيد

مطاردة بوليسية في الفحيحيل انتهت بضبط متعاطيين

مطاردة بوليسية في الفحيحيل انتهت بضبط متعاطيين

كتب عبدالرزاق النجار: أسفرت مطاردة بوليسية شهدتها منطقة الفحيحيل عن ضبط اثنين من متعاطي المخدرا... إقرأ المزيد

الداخلية شاركت في الاجتماع النهائي لتمرين حسم العقبان

الداخلية شاركت في الاجتماع النهائي لتمرين حسم العقبان

شاركت وزارة الداخلية في فعاليات الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين حسم العقبان 2017 التي استمرت لمدة 5... إقرأ المزيد

المجتمع

نادي الصم رفع العلم

نادي الصم رفع العلم

وسط أجواء من البهجة والفرح اقيمت احتفالية رفع العلم بميدان الانسانية بمقر النادي الكويتي الرياضي للص... إقرأ المزيد

حفل تخرج الدفعة الرابعة من «الدراسات العليا» في «السكري»

حفل تخرج الدفعة الرابعة من «الدراسات العليا» في «السكري»

اقيم حفل تخرج الدفعة الرابعة من برنامج الدراسات العليا في مجال السكري بمعهد دسمان للسكري، بحضور عدد ... إقرأ المزيد

سمر البدر عرضت أعمالها الفنية

سمر البدر عرضت أعمالها الفنية

افتتحت الفنانة التشكيلية سمر البدر معرضها الفني في قاعة بوشهري للفنون، وركزت خلاله على تجسيد المتغير... إقرأ المزيد

الأخيرة