تفضل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فشمل برعايته وحضوره أمس مراسم رفع العلم بقصر بيان إيذاناً ببدء الا... إقرأ المزيد
وافقت اللجنة التشريعية بالاجماع على اقتراح بقانون يمنع قطع الماء والكهرباء عن المشتركين إلا بعد صدور... إقرأ المزيد
نفت وزارة الداخلية صحة ما يتداول حول صدور قرار بشأن ما يسمى نظام «الاتصالات الجديد»، الذ... إقرأ المزيد
بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، احتفل بقصر بيان أمس بمراسم رفع العلم، بمناسبة مرور 11 سنة ع... إقرأ المزيد
استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كم... إقرأ المزيد
تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، برقية تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة الذك... إقرأ المزيد
تقدم النائب أحمد الفضل بـ 3 أسئلة برلمانية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون ... إقرأ المزيد
تقدم النائب ناصر الدوسري باقتراح بقانون في شأن نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير ... إقرأ المزيد
وافقت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها أمس على تعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 ... إقرأ المزيد
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن استمرار دعمها ورعايتها لبرنامج البروتوجيز للسنة الرابعة على التوالي ت... إقرأ المزيد
تنطلق احتفالية حملة كويت جديدة «نيو كويت» اليوم بعرض خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصو... إقرأ المزيد
كتب إبراهيم العنقيلي:على الرغم من تراجع أسعار النفط عالميا احيانا إلا أن الكويت لا تزال تحتفظ بمكانت... إقرأ المزيد
بدأت الفنانة آيتن عامر تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد «فوبيا»، الذي تشارك في ... إقرأ المزيد
كتب حسين محمد:أطلق المطرب محمد البلوشي احدث أغنية وطنية حملت عنوان فرحة عيد الجلوس، حيث تع... إقرأ المزيد
كتب نايف الشمري:تألق المطربان القطري منصور المهندي والعراقي ماجد المهندس في الحفلات الغنائ... إقرأ المزيد
رأت صحيفة مقربة من نادي برشلونة الإسباني أنّ لويس إنريكي، مدرب الفريق الكاتالوني، بات في موقف حرج بس... إقرأ المزيد
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشلسي، يسعى لخطف البوسني سياد كولاسيناك، ظهير فريق شالكة الألمان... إقرأ المزيد
أعلن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تحمله الكامل لمسؤولية خروج فريقه من ... إقرأ المزيد
كتب عبدالرزاق النجار:لم تمض فترة وجيزة على إقدام مواطن من أرباب السوابق في تعاطي المواد المخدرة على ... إقرأ المزيد
قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاج... إقرأ المزيد
كتب فهد الرشيدي:تسبب «خلاف قديم» في إشعال فتنة الشجار من جديد، عندما تشاجر 4 مواطنين قرب... إقرأ المزيد
افتتح سفير اليونان لدى الكويت أندريس باباداكيس، ومديرة المدرسة البريطانية في الكويت «BSK»... إقرأ المزيد
نظم قسما اللغة العربية والتربية الاسلامية في مدرسة الكويت الإنكليزية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي ... إقرأ المزيد
أقامت مدرسة المنصورية الابتدائية «بنات» احتفالا وطنيا بعنوان «لن ننسى يا وطن»... إقرأ المزيد
كتب جمال الراجحي:فيما تواصل وزارة الصحة البحث عن حل لإنهاء مشكلة طوابير الضمان الصحي، أكدت الشركة ال... إقرأ المزيد
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجت... إقرأ المزيد
أعلنت لجنة المناقصات المركزية أنه تمت ترسية 167 مناقصة خلال عام 2016 بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.34 ملي... إقرأ المزيد