جريدة الشاهد اليومية

 
كاريكاتير العدد 2894

الأولى

الأمير للشباب: يدي في أيديكم لإكمال مسيرتكم

الأمير للشباب: يدي في أيديكم لإكمال مسيرتكم

أعرب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن فخره واعتزازه بأبنائه وبناته شباب الكويت، مؤكداً أنهم ثروة... إقرأ المزيد

إحالة الاستشاري البريطاني والمشرفين على الخلطة الأسفلتية إلى التحقيق

إحالة الاستشاري البريطاني والمشرفين على الخلطة الأسفلتية إلى التحقيق

أكدت مصادر لـ «الشاهد» أن وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع سوف يحيل القائمين على متابعة الخ... إقرأ المزيد

الوثيقة الاقتصادية أمام النواب اليوم

الوثيقة الاقتصادية أمام النواب اليوم

يتضمن جدول أعمال مجلس الأمة اليوم طلب مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، موقعاً من 19 نائباً لت... إقرأ المزيد

المحليات

الأمير لشباب البروتيجيز: يدي بأيديكم لتحقيق ما تتمنون

الأمير لشباب البروتيجيز: يدي بأيديكم لتحقيق ما تتمنون

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحم... إقرأ المزيد

ولي العهد: ضرورة التضامن لمواجهة التحديات

ولي العهد: ضرورة التضامن لمواجهة التحديات

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان امس وزير الصحة جمال الحربي. واستقبل سموه رئيس جها... إقرأ المزيد

مجلس الوزراء: لجنة لرفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية

مجلس الوزراء: لجنة لرفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس، في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك ... إقرأ المزيد

برلمان

الهاشم للصالح: ما ضريبة القيمة المضافة والشرائح الموجهة لها؟

الهاشم للصالح: ما ضريبة القيمة المضافة والشرائح الموجهة لها؟

قدمت النائبة صفاء الهاشم سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح فحواه ان ... إقرأ المزيد

الفضل: إضافة مادة جديدة لقانون حقوق ذوي الإعاقة

الفضل: إضافة مادة جديدة لقانون حقوق ذوي الإعاقة

قدم النائب احمد الفضل اقتراحاً بقانون باضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر الى القانون رقم 8/2010 في شأن ح... إقرأ المزيد

الدوسري: من مقاول مدينة صباح الأحمد السكنية؟

الدوسري: من مقاول مدينة صباح الأحمد السكنية؟

توجه النائب ناصر الدوسري بسؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح بشأن الوحدات السكنية لمدينة ... إقرأ المزيد

الإقتصاد

تباطؤ نمو الائتمان المصرفي إلى 5.1% خلال أكتوبر

تباطؤ نمو الائتمان المصرفي إلى 5.1% خلال أكتوبر

تراجع الائتمان المصرفي خلال شهر أكتوبر إثر قيام شركة كويتية بسداد ديونها كما تباطأ النمو إلى 5.1% عل... إقرأ المزيد

مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل ببريطانيا ارتفع 6.5% في ديسمبر الماضي

ارتفع مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل في المملكة المتحدة «بريطانيا» بنسبة 6.5% في ديسمبر ال... إقرأ المزيد

عمومية فلكس وافقت على بيع وشراء أراضٍ وعقارات

وافقت العمومية العادية لشركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات امس على تفويض مجلس الإدارة ببيع وشراء ... إقرأ المزيد

الفن

الرياضة

ماركيزيو: الثلاثية أفضل رد بعد خسارة السوبر

أبدى كلاوديو ماركيزيو لاعب وسط يوفنتوس سعادته بعد تحقيق انتصار عريض على بولونيا بثلاثية دون رد وتعزي... إقرأ المزيد

مانشستر يونايتد يتمسك بفرص التتويج بلقب الكأس أمام هال سيتي

مانشستر يونايتد يتمسك بفرص التتويج بلقب الكأس أمام هال سيتي

يخوض مانشستر يونايتد الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة اليوم، وهو يد... إقرأ المزيد

الرشيدي: شكراً للاعبين والمدرب دهيليس

ثمن حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي السالمية  خالد الرشيدي الاداء القوي لزملائه عقب الت... إقرأ المزيد

قضايا

مركبة احترقت تحت جسر الدوحة

مركبة احترقت تحت جسر الدوحة

كتب فهد الرشيدي:أخمد رجال اطفاء مركز الصليبخات حريقاً نشب بمركبة رباعية الدفع تحت جسر منطقة الدوحة ظ... إقرأ المزيد

هندي ملغم بـ 80 عبوة خمر

كتب فهد الرشيدي:تمكن رجال أمن الفروانية من ضبط وافد هندي مروج للخمور في منطقة جليب الشيوخ أمس الأول،... إقرأ المزيد

على طريق الملك فهد وفاة شاب كويتي بحادث انقلاب دراجة

لقي قائد دراجة نارية وهو شاب كويتي في العقد الثاني حتفه جراء تعرضه لحادث اصطدام وانقلاب وذلك على طري... إقرأ المزيد

المجتمع

أمل الرندي تختتم برنامج كتابي صديقي

أمل الرندي تختتم برنامج كتابي صديقي

نظمت مجموعة التمدين العقارية الكويتية اخر جلسات برنامج القراءة كتابي صديقي لعام 2016، حيث نظمت جلسة ... إقرأ المزيد

شريفة الشرهان تفوقت في الأكاديمية العربية الحديثة

شريفة الشرهان تفوقت في الأكاديمية العربية الحديثة

نالت الطالبة شريفة حسن الشرهان شهادة التفوق في المدرسة الأكاديمية العربية الحديثة، ووجهت شكرها الى إ... إقرأ المزيد

جمعية مبارك الكبير كرمت المتفوقين

جمعية مبارك الكبير كرمت المتفوقين

برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وحضور الوكيلة المسا... إقرأ المزيد

الأخيرة

1939 عميلاً أصدروا 3343 شيكاً بلا رصيد قيمتها 33.9 مليون دينار

أصبحت جرائم الشيكات بدون رصيد اللغز السحري في معدل الجريمة، وتحولت إلى ظاهرة تؤرق المجتمع الكويتي، م... إقرأ المزيد

علماء ينتجون خلايا جذعية صناعية للقلب

علماء ينتجون خلايا جذعية صناعية للقلب

أورد موقع جامعة ولاية كارولينا الشمالية على الإنترنت أن فريقا من العلماء الصينيين والأميركيين أنشأ خ... إقرأ المزيد

تحويل 14 رحلة من المطار بسبب الضباب

تحويل 14 رحلة من المطار بسبب الضباب

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تغيير مسار 14 رحلة قادمة إلى مطار الكويت فجر أمس إلى مطارات الدو... إقرأ المزيد