أعرب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن فخره واعتزازه بأبنائه وبناته شباب الكويت، مؤكداً أنهم ثروة... إقرأ المزيد
أكدت مصادر لـ «الشاهد» أن وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع سوف يحيل القائمين على متابعة الخ... إقرأ المزيد
يتضمن جدول أعمال مجلس الأمة اليوم طلب مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، موقعاً من 19 نائباً لت... إقرأ المزيد
استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحم... إقرأ المزيد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان امس وزير الصحة جمال الحربي. واستقبل سموه رئيس جها... إقرأ المزيد
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس، في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك ... إقرأ المزيد
قدمت النائبة صفاء الهاشم سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح فحواه ان ... إقرأ المزيد
قدم النائب احمد الفضل اقتراحاً بقانون باضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر الى القانون رقم 8/2010 في شأن ح... إقرأ المزيد
توجه النائب ناصر الدوسري بسؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح بشأن الوحدات السكنية لمدينة ... إقرأ المزيد
تراجع الائتمان المصرفي خلال شهر أكتوبر إثر قيام شركة كويتية بسداد ديونها كما تباطأ النمو إلى 5.1% عل... إقرأ المزيد
ارتفع مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل في المملكة المتحدة «بريطانيا» بنسبة 6.5% في ديسمبر ال... إقرأ المزيد
وافقت العمومية العادية لشركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات امس على تفويض مجلس الإدارة ببيع وشراء ... إقرأ المزيد
رغم حالة التحسن في الحالة الصحية للفنانة شويكار ترفض الظهور حاليا لوسائل الإعلام حتى من أج... إقرأ المزيد
الشارقة من نايف الشمري:أطل أمس الأول، على جمهور مسرح جزيرة العلم 4 من مبدعي العزف على العو... إقرأ المزيد
كتب حسين محمد:قالت الفنانة شوق إنها تعلمت من أخطائها كثيراً ولم يعد لديها مجال للمجاملة عل... إقرأ المزيد
أبدى كلاوديو ماركيزيو لاعب وسط يوفنتوس سعادته بعد تحقيق انتصار عريض على بولونيا بثلاثية دون رد وتعزي... إقرأ المزيد
يخوض مانشستر يونايتد الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة اليوم، وهو يد... إقرأ المزيد
ثمن حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي السالمية خالد الرشيدي الاداء القوي لزملائه عقب الت... إقرأ المزيد
كتب فهد الرشيدي:أخمد رجال اطفاء مركز الصليبخات حريقاً نشب بمركبة رباعية الدفع تحت جسر منطقة الدوحة ظ... إقرأ المزيد
كتب فهد الرشيدي:تمكن رجال أمن الفروانية من ضبط وافد هندي مروج للخمور في منطقة جليب الشيوخ أمس الأول،... إقرأ المزيد
لقي قائد دراجة نارية وهو شاب كويتي في العقد الثاني حتفه جراء تعرضه لحادث اصطدام وانقلاب وذلك على طري... إقرأ المزيد
نظمت مجموعة التمدين العقارية الكويتية اخر جلسات برنامج القراءة كتابي صديقي لعام 2016، حيث نظمت جلسة ... إقرأ المزيد
نالت الطالبة شريفة حسن الشرهان شهادة التفوق في المدرسة الأكاديمية العربية الحديثة، ووجهت شكرها الى إ... إقرأ المزيد
برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وحضور الوكيلة المسا... إقرأ المزيد
أصبحت جرائم الشيكات بدون رصيد اللغز السحري في معدل الجريمة، وتحولت إلى ظاهرة تؤرق المجتمع الكويتي، م... إقرأ المزيد
أورد موقع جامعة ولاية كارولينا الشمالية على الإنترنت أن فريقا من العلماء الصينيين والأميركيين أنشأ خ... إقرأ المزيد
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تغيير مسار 14 رحلة قادمة إلى مطار الكويت فجر أمس إلى مطارات الدو... إقرأ المزيد