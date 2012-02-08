رسّت مؤسسة البترول مناقصة الأنابيب على الشركة الثانية بعد انسحاب الأولى، واعتمدت اللجنة الوزارية هذا القرار, ولما اختلفت جريدة الجريدة مع الراي على المناقصة, الاولى تطالب بإعادتها، والثانية باعتمادها، حكمت محكمة الإعلام بإلغاء المناقصة ليصدق عليها المجلس الأعلى للبترول.

