كتب عبدالله النجار:تأكيداً لما نشرته «الشاهد» بعدم إلغاء مشروع البصمة الوراثية، وإنما تع... إقرأ المزيد
أكدت لجنة حماية الأموال أن الإجراءات التي اتخذت بشأن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للا... إقرأ المزيد
نجحت الجهات الأمنية بالسعودية في افشال مخطط ارهابي في جدة نتج عنه انتحار إرهابيين بعد يأسهما من الهر... إقرأ المزيد
كتب جمال الراجحي:أعلن وزير الصحة جمال الحربي ترؤسه وفد الكويت الى جنيف للمشاركة في اجتماعات المجلس ا... إقرأ المزيد
تفقد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزيرالدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل امس البنية التحتية ومحطات الكهرباء ... إقرأ المزيد
كتب أحمد يونس:ضرب المجتمع الكويتي مثلا راقيا في العمل الأنساني والتطوعي، وبالرغم من بساطة تكوينه منذ... إقرأ المزيد
أكدت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أن الإجراءات التي اتخذت في شأن عمليات بيع الشركات التي تمت... إقرأ المزيد
أكد عدد من النواب ضرورة وقف العبث والتنفيع بمناقصة الانابيب النفطية مشيرين إلى انها تثير علامات استف... إقرأ المزيد
تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات برغبة تتعلق بذوي الإعاقة وهي في مجملها تبنٍ لمتطلب... إقرأ المزيد
لم تتمكن مجموعة من الساسة وخبراء المال امس الأول امام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس من رسم خريطة ... إقرأ المزيد
أعربت العديد من الشركات عن أملها في استكشاف موارد في الفضاء الخارجي قريباً لتكون بمثابة انطلاقة نحو ... إقرأ المزيد
كتب محمد ابراهيم:أكد عقاريون ان تقليص العمالة الوافدة بدون دراسة سيكون له اثار اقتصادية سلبية على ال... إقرأ المزيد
كتب نايف الشمري:وسط حضور جماهيري كبير احيت الفنانة ماجدة الرومي حفلها بالكويت في مركز جابر... إقرأ المزيد
كتب حسين محمد:لا يزال النجمان طارق العلي ومحمد الصيرفي يواصلان تصوير بقي... إقرأ المزيد
كتب نايف الشمري:انطلق مهرجان ربيع سوق واقف 2017 .وشرعت اللجنة المنظمة للمهرجان في بناء مسر... إقرأ المزيد
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مينو رايولا، وكيل أعمال جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى إيه سي ميلان، وضع... إقرأ المزيد
يسعى يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الخمسة الاخيرة الى استعادة التوازن والحفاظ على الصدارة عندما يستض... إقرأ المزيد
انقذ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي بايرن ميونيخ حامل اللقب عندما سجل له هدفين وقاده الى الفوز ... إقرأ المزيد
كتب عبدالرزاق النجار:نجا أحد ضباط مديرية أمن العاصمة من محاول دهس متعمدة، وأصيب اثنان من العناصر الا... إقرأ المزيد
كتب حمد العلوان:قضت المحكمة الكلية دائرة الجنح ببراءة «محصل ايجارات» من سرقة مدخول إيجار... إقرأ المزيد
كتب عبدالرزاق النجار:فشل أحد مروجي الخمور المصنعة محلياً في تصريف 91 قنينة تحتوي على مواد مسكرة وذلك... إقرأ المزيد
برعاية مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت نايف المطيري، أقام النادي الياباني في الجامعة مهرجانه... إقرأ المزيد
مع استمرار درجات الحرارة في الخارج بالانخفاض، يستمر المرح في كيدزانيا مدينة الأطفال النموذجية المصغر... إقرأ المزيد
اختتمت أمس فعاليات بطولة شهداء وزارة الداخلية لرماية المسدس والبندقية والتي اقيمت على ميادين الشركة ... إقرأ المزيد
كتب محسن الهيلم:اقتحم مجهول برج اتصالات الارسال والاستقبال التابع لإحدى شركات الاتصالات والكائن في م... إقرأ المزيد
أصبح في حكم المؤكد إلغاء بعثات 6 طلبة يدرسون في احدى الجامعات الخارجية، بعد ضبطهم في فندق مشهور وهم ... إقرأ المزيد
أغلقت وزارة التجارة والصناعة 6 شركات ومراكز رئيسية ومسمكة تبيع مواد غذائية فاسدة تضر بصحة المستهلك. ... إقرأ المزيد