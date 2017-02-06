أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان «أي استجواب يجب ألا يأخذ أكبر من حجمه الطبيعي، وأن التصوي... إقرأ المزيد
أكد النائب حمد الهرشاني أن الإخوان المسلمين هم المحرك والمؤجج لما يجري في الساحة السياسية من تأزيم ... إقرأ المزيد
أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود قراراً بإيقاف الأمين العام للمجلس الو... إقرأ المزيد
استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش، والوفد الر... إقرأ المزيد
استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. واستقبل سم... إقرأ المزيد
أقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس مأدبة غداء على شرف رئيسة كرواتيا كوليندا كيتار... إقرأ المزيد
خاطب النائب أحمد الفضل النواب المستقلين الجدد قائلاً: لا تكونوا حطباً لنار حدس فنارهم كنار كسرى تلته... إقرأ المزيد
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان اي استجواب يجب ألا يأخذ اكبر من حجمه الطبيعي وان التصويت على اي ... إقرأ المزيد
رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير في... إقرأ المزيد
تحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط وجنوب آسيا أكبر مجموعة من مشاريع المواصلات والشحن في الع... إقرأ المزيد
وجهت شركات الطيران الاميركية الثلاث الكبرى رسالة عاجلة إلى الرئيس دونالد ترامب، طالبته فيها بالتدخل ... إقرأ المزيد
أعلنت كل من الإمارات وقطر وعمان عن أسعار البنزين والديزل لشهر فبراير الحالي، حيث قامت برفع أسعار كل ... إقرأ المزيد
كتب نايف الشمري: بدأت حلقات البرنامج اليومي الاجتماعي «سوالف ضحى»، وتق... إقرأ المزيد
كتب حسين محمد:قال الفنان القطري ناصر محمد ان مشاركته الفنية الجديدة من خلال المسلسل الدرام... إقرأ المزيد
كتب نايف الشمري: لم يترك المطرب محمد عبده الجمهور الغفير الذي حضر حفلته أمس الأول في مهر... إقرأ المزيد
اعلنت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم تأجيل مباراة سلتا فيغو وضيفه ريال مدريد التي كانت مقررة امس ا... إقرأ المزيد
يبدو أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، سيكون نجم الشباك في الميركاتو... إقرأ المزيد
تستضيف صالة نادي الكويت في السابعة من مساء اليوم مواجهة الأبيض صاحب الأرض «24 نقطة» والع... إقرأ المزيد
كتب حمد العلوان:أجلت محكمة الاستئناف أمس الاستئناف المقدم من المحكومة على حكم محكمة أول درجة القاضي&... إقرأ المزيد
كتب فهد الرشيدي:تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ طفلة انحشرت احدى قدميها في دورة مياه منزل بمنطقة الجهراء ... إقرأ المزيد
كتب حمد العلوان:تقدم المحامي جليل الطباخ أمس بالطعن امام محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة الا... إقرأ المزيد
احتفلت جمعية الروضة وحولي التعاونية بوضع حجر أساس مول ضاحية الروضة التجاري، الذي يعد نقلة نوعية في ت... إقرأ المزيد
كعادتهم السنوية،نظم طلبة علم الاجتماع في مدرسة البيان ثنائية اللغة مأدبة الغداء السنوية الثالثة عشرة... إقرأ المزيد
احتفلت جمعية المرشدات الكويتية بافتتاح مخيم السلام السنوي الـ20 تحت شعار «نتواصل.. ننمو.. نؤثر... إقرأ المزيد
كتب محسن الهيلم:ألقى رجال مخفر شرطة الرابية القبض على وافد فلبيني متورط في إدارة مسكنه لمزاولة الطب ... إقرأ المزيد
كتب محمد إبراهيم:تدرس مؤسسة البترول قرارات عدة لمنع أي شركة تابعة وزميلة من الحصول على المناقصات الن... إقرأ المزيد
كتب محسن الهيلم:أنقذ رجال خفر السواحل مواطنين بالقرب من جزيرة كبر بعد ان اصطدم طرادهما بالصخور, وكان... إقرأ المزيد