بعد اكتمال أعضاء جميع اللجان البرلمانية سواء الدائمة أو المؤقتة، بدأ عدد من نواب الإخوان المسلمين يب... إقرأ المزيد
كتب جمال الراجحي : ذكرت مصادر لـ«الشاهد» أن وزير الصحة د.جمال الحربي قرر طرح رؤية جديد... إقرأ المزيد
علمت «الشاهد» أن لجنة المناقصات ستحدد شروطاً جديدة للعقود تمنع بيع المناقصات بالباطن من ... إقرأ المزيد
كتب خالد شوقي:تفقد وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع، أمس مشروع تطوير طريق الجهراء، حيث قام بزيارة... إقرأ المزيد
كتب فهد الحمود:كشف مساعد مدير ادارة الجرائم الإلكترونية المقدم حمد خورشيد عن أن عدد القضايا في الإدا... إقرأ المزيد
كتب عبدالله السلمان:قال النائب سعدون حماد إن المجلس الحالي سيستمر لمدة 4 أعوام نتيجة لما رأيناه في ا... إقرأ المزيد
كتب محمد إبراهيم:شهد العام 2016 الكثير من الأحداث على مستوى القطاع النفطي سواء كان على المستوى المحل... إقرأ المزيد
بانتهاء عام 2016، تكون بورصة الكويت قد أضافت لسيولتها خلال شهر ديسمبر -قيمة التداولات- نحو 321.5 ملي... إقرأ المزيد
في عالم مترابط على نحو متزايد، وخاصة حين يتعلق الأمر بالشأن الاقتصادي، تصبح أغلب البلدان عرضة لتأثير... إقرأ المزيد
اعترفت النجمة التركية خديجة شندل انها حامل في الشهر الثاني وهو ما جعلها تختفي عن الأنظار ط... إقرأ المزيد
هنأ عدد من الفنانين، الشعب العربي، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2017، متمنين أن يكون عام ... إقرأ المزيد
كتب نايف الشمري:انتهى المخرج مناف عبدال من تصوير مسلسل «تعبت أرضيك»، الذي يتنا... إقرأ المزيد
انتفضت جماهير ريال مدريد الإسباني تحسباً لأي مخطط يتعلق ببيع نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو ... إقرأ المزيد
طالب كلاوديو رانييري، المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنكليزي، لاعبه رياض محرز نجم الثعالب، بأن يستم... إقرأ المزيد
دافع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم مانشستر يونايتد، عن الفرنسي بول بوغبا، زميله في الفريق، والذي ... إقرأ المزيد
كتب محسن الهيلم:كافأ طلبة من مدرسة ثابت بن زيد الابتدائية في منطقة صباح السالم رئيسة قسم باتلاف مركب... إقرأ المزيد
كتب عبدالرزاق النجار:أجبر قائد مركبة مواطن على التوقف بعد مطاردته من قبل عناصر أمن سرية المهام الخاص... إقرأ المزيد
كتب فهد الرشيدي:اخمد رجال الاطفاء حريقاً شب في أحد منازل منطقة صباح السالم وتم اخلاؤه واقتصرت الخسائ... إقرأ المزيد
كتبت ماجدة سليمان:تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب اقيم حفل ختام فعاليات منتدى الارتق... إقرأ المزيد
تحت رعاية مدير عام منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري وبإشراف مراقب الموارد البشرية جاسم الرميضي تم ... إقرأ المزيد
رعى محافظ الجهراء الفريق متقاعد فهد الأمير احتفالية ثانوية عروة بن الزبير في منطقة سعد العبدالله بفع... إقرأ المزيد
تبرّعت ممرضة سعودية بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها بعد مناشدة ذويها إنقاذ طفلتهم التي تعاني من تليف ب... إقرأ المزيد
كتب عبدالله النجار:90 ٪ من المحتفلين برأس السنة تعاطوا الخمور والمخدرات بدءاً من مساء أمس ولغاية فجر... إقرأ المزيد
طالب عميد كلية التربية الأساسية في هيئة التطبيقي فهد الرويشد أساتذة الكلية بضرورة الالتزام بمواعيد ا... إقرأ المزيد