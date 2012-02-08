كتب عبدالله النجار: أكد مصدر مسؤول لـ «الشاهد» ان الجهات المعنية بدأت إعداد الكشوف&... إقرأ المزيد
تبحث لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مشروعين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام القانون في شأن انتخابات أعضا... إقرأ المزيد
كتب جمال الراجحي: نفى مصدر مسؤول في وزارة الصحة وجود أي فيروس في الجو يستوجب أخذ تطعيم خاص للوق... إقرأ المزيد
تصل إلى البلاد اليوم رئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش، والوفد الرسمي المرافق لها في زيارة رس... إقرأ المزيد
أشاد سفيرنا لدى كوريا الجنوبية بدر العوضي، بالعلاقات التي تربط الكويت وسيؤول، مؤكدا حرص البلدين على ... إقرأ المزيد
نفذت الكويت من خلال قنصليتها العامة في مدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق أوسع حملة لتأمين وسائل... إقرأ المزيد
تقدم النائب عبدالله فهاد بعدد من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الاسكان ياسر أبل عن أن مصادر حكومية كشف... إقرأ المزيد
أشاد النائب حمد الهرشاني، بقرار المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبار... إقرأ المزيد
تقدم النائب رياض العدساني، بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس ال... إقرأ المزيد
أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن البحر المتوسط مبشر بالخير جدًا بخصوص الاكتشافات البت... إقرأ المزيد
أظهر مسح يحظي بمتابعة وثيقة نشرت نتائجه امس أن نمو قطاع الخدمات البريطاني تباطأ في يناير للمرة الأول... إقرأ المزيد
ارتفع الدولار قليلا امس في الوقت الذي تعثر فيه قبل صدور بيانات الوظائف الاميركية ليتجه صوب تسجيل راب... إقرأ المزيد
تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن الجراحات الطبية الخاطئة التي تدفع ثمنها حالياً، وكشفت أسرار ف... إقرأ المزيد
وجد الفنان داود حسين نفسه أمام مسؤولية فنية وانسانية بعد منحه من قبل منظمة الأمم المتحدة &... إقرأ المزيد
انفصلت الفنانة العراقية مريم حسين، للمرة الثانية عن زوجها عارض الأزياء والممثل السعودي فيص... إقرأ المزيد
يجدد برشلونة المواجهة مع اتلتيك بلباو في اقل من شهر بعدما التقيا في ثمن نهائي مسابقة الكأس التي حسمه... إقرأ المزيد
سيكون تشيلسي المتصدر امام فرصة ازاحة غريمه اللندني اللدود ارسنال عن درب لقب الدوري الانكليزي الممتاز... إقرأ المزيد
تأهلت الكاميرون الى نهائي كأس الامم الافريقية 2017، بفوزها على غانا 2-صفر في نصف النهائي في فرانسفيل... إقرأ المزيد
كتب فهد الرشيدي: ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الادارة العامة للإطفاء ظهر أمس عن اندلاع حريق في شقة ... إقرأ المزيد
كتب عبدالرزاق النجار: أسفرت مطاردة بوليسية شهدتها منطقة الفحيحيل عن ضبط اثنين من متعاطي المخدرا... إقرأ المزيد
شاركت وزارة الداخلية في فعاليات الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين حسم العقبان 2017 التي استمرت لمدة 5... إقرأ المزيد
وسط أجواء من البهجة والفرح اقيمت احتفالية رفع العلم بميدان الانسانية بمقر النادي الكويتي الرياضي للص... إقرأ المزيد
اقيم حفل تخرج الدفعة الرابعة من برنامج الدراسات العليا في مجال السكري بمعهد دسمان للسكري، بحضور عدد ... إقرأ المزيد
افتتحت الفنانة التشكيلية سمر البدر معرضها الفني في قاعة بوشهري للفنون، وركزت خلاله على تجسيد المتغير... إقرأ المزيد
بعد أسبوع من توليه منصب الرئاسة، أثار دونالد ترامب حفيظة الساحة الدولية عقب توقيعه اتفاقا لبناء جدار... إقرأ المزيد
سُمع صوت الأذان في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوسيتس الأميركية، إلا أنه لم يكن منبعثا من مسجد المدينة، ... إقرأ المزيد
كتب أحمد الحربي:حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشروط والضوابط للجمعيات الخيرية بشأن إقامة الحف... إقرأ المزيد