حضر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، فعاليات المهرجان السنوي لسباق الهجن الذي نظمته الس... إقرأ المزيد
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بعد أن كان... إقرأ المزيد
أكد المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي سعي البلدية الدائم إلى تطوير العاصمة، من خلال تبني عدد من الم... إقرأ المزيد
وصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء أمس، وذل... إقرأ المزيد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بقصر بيان أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. كم... إقرأ المزيد
تعتزم البلدية في الفترة المقبلة إعادة البريق للكويت العاصمة عبر مكونات المخطط الهيكلي الرابع للكويت ... إقرأ المزيد
كتب حمد الحمدان وفارس المصري: شهدت الجلسة التكميلية أمس شداً وجذباً بين عدد من النواب خلال مناقشة ... إقرأ المزيد
طالب النائب سعدون حماد اللجنة التشريعية البرلمانية بالتعامل بحيادية مع الموضوعات المحالة إليها، لا س... إقرأ المزيد
أكد النائب محمد الدلال صحة قرار الرئيس مرزوق الغانم برفع الجلسة أمس لعدم وجود نصاب يسمح باتخاذ قرار ... إقرأ المزيد
شهدت عمليات الدمج والإستحواذ العالمية العابرة للحدود تراجعاً طفيفا في عام 2016 مقارنةً بالعام السابق... إقرأ المزيد
تراجعت أسعار النفط مجدداً امس بعد بيانات أولية عن المخزون الاميركي أظهرت ارتفاعاً يفوق التوقعات، رغم... إقرأ المزيد
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 50.4 مليون دينار كويتي لعام 2016 بنسبة نمو ... إقرأ المزيد
توقف تصوير الفيلم التاريخي Padmavati بطولة النجمين ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ، ومن إخراج ... إقرأ المزيد
تعيش المطربة ميريام فارس، حالة حزن كبيرة بعد رحيل والدها إلياس فارس، بعد صراع مع المرض، وف... إقرأ المزيد
أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بين جمهورها بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص، وهي تستن... إقرأ المزيد
حجز لاتسيو بطاقته الى نصف نهائي مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم عندما اوقف انتفاضة مضيفه انتر ميلان وا... إقرأ المزيد
عاد تشيلسي من ملعب مضيفه ليفربول «انفيلد رود» بنقطة ثمينة جدا بتعادله معه 1-1، ما سمح له... إقرأ المزيد
تلقى أرسنال خسارة مباغتة أمام مضيفه واتفورد على ملعب الإمارات، بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة 23 من ... إقرأ المزيد
استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بمكتبه بمقر وزارة الداخلية أمس، وبحضور الوكيل المساعد... إقرأ المزيد
كتب فهد الرشيدي:أخمد رجال اطفاء مركز الصليبخات حريقا نشب في منزل بمنطقة الصليبية فجر أمس وتم ا... إقرأ المزيد
كتب فهد الرشيدي :تلقت عمليات الادارة العامة للإطفاء مساء أمس بلاغا عن سقوط عامل في منطقة جابر العلي،... إقرأ المزيد
احتفل فيصل الغريب بزفاف نجله عبدالله على كريمة عدنان الرشدان وذلك في صالة الشيخة بدرية الأحمد في سلو... إقرأ المزيد
افتتح سفير اليونان لدى الكويت أندريس باباداكيس، ومديرة المدرسة البريطانية في الكويت «BSK»... إقرأ المزيد
نظم قسما اللغة العربية والتربية الاسلامية في مدرسة الكويت الإنكليزية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي ... إقرأ المزيد
نشر طيار يعمل في شركة طيران الاتحاد صورة غريبة لطائرة تجارية يوجد على متنها 80 صقراً موزعة على مقاعد... إقرأ المزيد
كتب محسن الهيلم:أحبط رجال جمارك العبدلي محاولة مواطنة إدخال أحجبة وخرز يستخدم في أعمال السحر والشعوذ... إقرأ المزيد
أكدت مصادر لـ«الشاهد» أن شركة بريطانية وأخرى روسية و4 شركات أميركية تقدمت إلى هيئة تشجيع... إقرأ المزيد