جريدة الشاهد اليومية

 
كاريكاتير العدد 2900

الأولى

استجواب الحمود: 5 لاءات.. 4 للنواب وواحدة للحكومة

استجواب الحمود: 5 لاءات.. 4 للنواب وواحدة للحكومة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استلامه الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي... إقرأ المزيد

الجبري: ميكنة البلدية في فبراير

الجبري: ميكنة البلدية في فبراير

قال وزير البلدية محمد الجبري إن مشروع المعاملات الإلكترونية الذي قامت به البلدية سيقلل الدورة المستن... إقرأ المزيد

صراع بين الموانئ والجمارك على أرض المنطقة الحرة

صراع بين الموانئ والجمارك على أرض المنطقة الحرة

أكدت مصادر لـ «الشاهد» أن مؤسسة الموانئ تطالب بضم أرض المنطقة الحرة إليها, لأن ميناء الش... إقرأ المزيد

المحليات

الأمير استقبل ولي العهد والمبارك والغانم والمطوع

الأمير استقبل ولي العهد والمبارك والغانم والمطوع

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. وا... إقرأ المزيد

ولي العهد التقى المبارك والغانم وعدداً من الوزراء

ولي العهد التقى المبارك والغانم وعدداً من الوزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بقصر بيان أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وا... إقرأ المزيد

وزير الخارجية: عدم تطبيق القرارات الأممية فاقم المآسي الإنسانية للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية: عدم تطبيق القرارات الأممية فاقم المآسي الإنسانية للشعب الفلسطيني

شارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في المؤتمر الدولي للسلام في ا... إقرأ المزيد

برلمان

الإقتصاد

QNB رفعت أصولها إلى 720 مليار ريال

أعلنت مجموعة QNB، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016. وقد تميز عام 2016 بتحقيق المجموعة... إقرأ المزيد

الحاي: جمعية الصليبخات والدوحة خفضت 300 ألف دينار من قيمة الرواكد

الحاي: جمعية الصليبخات والدوحة خفضت 300 ألف دينار من قيمة الرواكد

أعلن رئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية ياسر الحاي أنه تم تخفيض 300 ألف دينار من قيمة الرواكد ال... إقرأ المزيد

الذهب مفهوم اقتصادي وغطاء للحكومات

الذهب مفهوم اقتصادي وغطاء للحكومات

النقد المقيّم بالذهب مفهوم اقتصادي يجري فيه تقييم عملة معينة بكمية محددة من الذهب، وبذلك تكون العملة... إقرأ المزيد

الفن

تفاصيل جديدة تُكشف للمرة الأولى في قضية سعد المجرد

تفاصيل جديدة تُكشف للمرة الأولى في قضية سعد المجرد

حمّل عدد من متابعي قضية النجم المغربي سعد المجرد، مدير أعماله المسؤولية عن الوضع الذي آل إ... إقرأ المزيد

انتصار العلي: العتر أول فيلم فنتازي بالفصحى

انتصار العلي: العتر أول فيلم فنتازي بالفصحى

كتب نايف الشمري:برعاية الشيخة انتصار سالم العلي انطلق  العرض الاول لفيلم «العتر... إقرأ المزيد

شيماء علي تعود للفن بعد اعتزالها

شيماء علي تعود للفن بعد اعتزالها

كتب حسين محمد:بدأت التحضيرات بشكل مكثف في مكتب المنتج باسم عبد الأمير  استعداداً لتصو... إقرأ المزيد

الرياضة

ميسي يعادل رقم راؤول التاريخي ويضم بالماس لقائمة ضحاياه

ميسي يعادل رقم راؤول التاريخي ويضم بالماس لقائمة ضحاياه

واصل اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، هوايته المفضلة في تحقيق الأرقام القياسي... إقرأ المزيد

مخيتريان: كلوب سبب تأخر انتقالي للدوري الإنكليزي!

مخيتريان: كلوب سبب تأخر انتقالي للدوري الإنكليزي!

قال هنريك مخيتريان، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، إنه كان قريبا من الانتقال إلى ليفربول، إلا ... إقرأ المزيد

السالمية سحق اليرموك بالثمانية وعزز صدارته لقدم الصالات

السالمية سحق اليرموك بالثمانية وعزز صدارته لقدم الصالات

واصل الفريق الاول لكرة القدم داخل الصالات بنادي السالمية انتصاراته بعد ان سحق اليرموك بثمانية اهداف ... إقرأ المزيد

قضايا

العثور على طلقات سلاح رشاش على الدائري الرابع

العثور على طلقات سلاح رشاش على الدائري الرابع

كتب محسن الهيلم:ورد بلاغ من قبل مواطن يفيد بمشاهدته ذخائر على طريق الدائري الرابع باتجاه منطقة المطل... إقرأ المزيد

مواطن أخفى في ملابسه شبو وكميكال

مواطن أخفى في ملابسه شبو وكميكال

كتب عبدالرزاق النجار:انتهى المطاف بقائد مركبة «مواطن» في قبضة رجال أمن مديرية أمن الأحمد... إقرأ المزيد

إنقاذ سائق محشور في سيارته بعد تصادم

إنقاذ سائق محشور في سيارته بعد تصادم

كتب فهد الرشيدي:أنقذ رجال الإطفاء شخصاً انحشر في سيارته اثر حادث تصادم على طريق الجهراء. وفي التفاصي... إقرأ المزيد

المجتمع

التأهيل الإرشادي احتفلت باليوم العالمي للمعاق

التأهيل الإرشادي احتفلت باليوم العالمي للمعاق

أكدت مديرة مؤسسة التأهيل الإرشادي آمنة الصالح على أهمية تدريب الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة على مهارا... إقرأ المزيد

النادي الإسباني يحتفل بالثقافة واللغة الإسبانية

النادي الإسباني يحتفل بالثقافة واللغة الإسبانية

اقام النادي الاسباني في المدرسة البريطانية بالكويت «BSK» احتفالاً باللغة الاسبانية، حرصا... إقرأ المزيد

انطلاق فعاليات معرض الغذاء والأواني في مشرف

انطلاق فعاليات معرض الغذاء والأواني في مشرف

شهد معرض الغذاء والأواني، الذي انطلقت فعالياته على ارض المعارض بمشرف، حضوراً لافتاً. وشارك في المع... إقرأ المزيد

الأخيرة

الصحة: شهادة الفحص قبل الزواج لمريض الكبد خلال 6 أشهر

كتب جمال الراجحي:استعدت وزارة الصحة لتطبيق البروتوكول العالمي الجديد بشأن مراحل علاج الكبد الوبائي &... إقرأ المزيد

الحمود: ٪87 من موظفي الإعلام كويتيون

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان نسبة الكوادر الوطنية في وزارة الاعلا... إقرأ المزيد

قوانين العمالة المنزلية والمجلس الطبي فضحت مخالفات مكاتب الخدم

كتب عبدالله النجار:انكشفت فضائح أصحاب تراخيص مكاتب الخدم الذين استفادوا من المزايا الممنوحة لذوي الا... إقرأ المزيد