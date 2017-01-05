أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استلامه الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي... إقرأ المزيد
قال وزير البلدية محمد الجبري إن مشروع المعاملات الإلكترونية الذي قامت به البلدية سيقلل الدورة المستن... إقرأ المزيد
أكدت مصادر لـ «الشاهد» أن مؤسسة الموانئ تطالب بضم أرض المنطقة الحرة إليها, لأن ميناء الش... إقرأ المزيد
استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. وا... إقرأ المزيد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بقصر بيان أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وا... إقرأ المزيد
شارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في المؤتمر الدولي للسلام في ا... إقرأ المزيد
قدم النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين استجواباً إلى وزير الاعلام وزير الدول... إقرأ المزيد
وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على عدد من الاقتراحات بقوانين منها وضع ضوابط للهبات والمنح الخ... إقرأ المزيد
عقدت لجنة الداخلية والدفاع اجتماعها أمس لمناقشة مشروعات بقوانين ومجموعة اقتراحات بشأن انتخابات أعضاء... إقرأ المزيد
أعلنت مجموعة QNB، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016. وقد تميز عام 2016 بتحقيق المجموعة... إقرأ المزيد
أعلن رئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية ياسر الحاي أنه تم تخفيض 300 ألف دينار من قيمة الرواكد ال... إقرأ المزيد
النقد المقيّم بالذهب مفهوم اقتصادي يجري فيه تقييم عملة معينة بكمية محددة من الذهب، وبذلك تكون العملة... إقرأ المزيد
حمّل عدد من متابعي قضية النجم المغربي سعد المجرد، مدير أعماله المسؤولية عن الوضع الذي آل إ... إقرأ المزيد
كتب نايف الشمري:برعاية الشيخة انتصار سالم العلي انطلق العرض الاول لفيلم «العتر... إقرأ المزيد
كتب حسين محمد:بدأت التحضيرات بشكل مكثف في مكتب المنتج باسم عبد الأمير استعداداً لتصو... إقرأ المزيد
واصل اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، هوايته المفضلة في تحقيق الأرقام القياسي... إقرأ المزيد
قال هنريك مخيتريان، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، إنه كان قريبا من الانتقال إلى ليفربول، إلا ... إقرأ المزيد
واصل الفريق الاول لكرة القدم داخل الصالات بنادي السالمية انتصاراته بعد ان سحق اليرموك بثمانية اهداف ... إقرأ المزيد
كتب محسن الهيلم:ورد بلاغ من قبل مواطن يفيد بمشاهدته ذخائر على طريق الدائري الرابع باتجاه منطقة المطل... إقرأ المزيد
كتب عبدالرزاق النجار:انتهى المطاف بقائد مركبة «مواطن» في قبضة رجال أمن مديرية أمن الأحمد... إقرأ المزيد
كتب فهد الرشيدي:أنقذ رجال الإطفاء شخصاً انحشر في سيارته اثر حادث تصادم على طريق الجهراء. وفي التفاصي... إقرأ المزيد
أكدت مديرة مؤسسة التأهيل الإرشادي آمنة الصالح على أهمية تدريب الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة على مهارا... إقرأ المزيد
اقام النادي الاسباني في المدرسة البريطانية بالكويت «BSK» احتفالاً باللغة الاسبانية، حرصا... إقرأ المزيد
شهد معرض الغذاء والأواني، الذي انطلقت فعالياته على ارض المعارض بمشرف، حضوراً لافتاً. وشارك في المع... إقرأ المزيد
كتب جمال الراجحي:استعدت وزارة الصحة لتطبيق البروتوكول العالمي الجديد بشأن مراحل علاج الكبد الوبائي &... إقرأ المزيد
أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان نسبة الكوادر الوطنية في وزارة الاعلا... إقرأ المزيد
كتب عبدالله النجار:انكشفت فضائح أصحاب تراخيص مكاتب الخدم الذين استفادوا من المزايا الممنوحة لذوي الا... إقرأ المزيد