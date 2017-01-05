جريدة الشاهد اليومية

 
كاريكاتير العدد 2914

الأولى

الوسام الـ11 على صدر الكويت

الوسام الـ11 على صدر الكويت

تفضل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فشمل برعايته وحضوره أمس مراسم رفع العلم بقصر بيان إيذاناً ببدء الا... إقرأ المزيد

التشريعية: لا قطع للكهرباء والماء إلا بحكم قضائي

التشريعية: لا قطع للكهرباء والماء إلا بحكم قضائي

وافقت اللجنة التشريعية بالاجماع على اقتراح بقانون يمنع قطع الماء والكهرباء عن المشتركين إلا بعد صدور... إقرأ المزيد

الداخلية: لا مراقبة لوسائل التواصل الاجتماعي

الداخلية: لا مراقبة لوسائل التواصل الاجتماعي

نفت وزارة الداخلية صحة ما يتداول حول صدور قرار بشأن ما يسمى نظام «الاتصالات الجديد»، الذ... إقرأ المزيد

المحليات

أمير البلاد شهد مراسم رفع العلم بقصر بيان

أمير البلاد شهد مراسم رفع العلم بقصر بيان

بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، احتفل بقصر بيان أمس بمراسم رفع العلم، بمناسبة مرور 11 سنة ع... إقرأ المزيد

الأمير استقبل ولي العهد والمبارك والغانم والخالد

الأمير استقبل ولي العهد والمبارك والغانم والخالد

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كم... إقرأ المزيد

ولي العهد مهنئاً الأمير: حفظك الله راعياً لمسيرتنا ونهضتنا وذخراً للبلاد

ولي العهد مهنئاً الأمير: حفظك الله راعياً لمسيرتنا ونهضتنا وذخراً للبلاد

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، برقية تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة الذك... إقرأ المزيد

برلمان

الفضل يسأل عن مسار لجنة التحقيق في تعيينات كاسكو

الفضل يسأل عن مسار لجنة التحقيق في تعيينات كاسكو

تقدم النائب أحمد الفضل بـ 3 أسئلة برلمانية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون ... إقرأ المزيد

الدوسري يقترح نقل تبعية جهاز البدون المركزي إلى وزارة الداخلية

تقدم النائب ناصر الدوسري باقتراح بقانون في شأن نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير ... إقرأ المزيد

التشريعية: لا قطع للمياه والكهرباء إلا بحكم قضائي

التشريعية: لا قطع للمياه والكهرباء إلا بحكم قضائي

وافقت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها أمس على تعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 ... إقرأ المزيد

الإقتصاد

مجموعة الخليج للتأمين تواصل دعمها لبرنامج البروتوجيز

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن استمرار دعمها ورعايتها لبرنامج البروتوجيز للسنة الرابعة على التوالي ت... إقرأ المزيد

احتفالية حملة نيو كويت بعرض خطة التنمية الوطنية تنطلق اليوم

تنطلق احتفالية حملة كويت جديدة «نيو كويت» اليوم بعرض خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصو... إقرأ المزيد

الكويت من أغنى دول العالم وأفضلها في الاستثمار

الكويت من أغنى دول العالم وأفضلها في الاستثمار

كتب إبراهيم العنقيلي:على الرغم من تراجع أسعار النفط عالميا احيانا إلا أن الكويت لا تزال تحتفظ بمكانت... إقرأ المزيد

الفن

آيتن عامر: أحداث «فوبيا» تشويقية وأرفض الأفلام السطحية

آيتن عامر: أحداث «فوبيا» تشويقية وأرفض الأفلام السطحية

بدأت الفنانة آيتن عامر تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد «فوبيا»، الذي تشارك في ... إقرأ المزيد

البلوشي: اعتزالى غير صحيح إطلاقاً

البلوشي: اعتزالى غير صحيح إطلاقاً

كتب حسين محمد:أطلق المطرب محمد البلوشي احدث أغنية وطنية حملت عنوان فرحة عيد الجلوس، حيث تع... إقرأ المزيد

المهندس تألق والرويشد أطرب وختامها مع محمد عبده

المهندس تألق والرويشد أطرب وختامها مع محمد عبده

كتب نايف الشمري:تألق المطربان القطري منصور المهندي والعراقي ماجد المهندس في الحفلات الغنائ... إقرأ المزيد

الرياضة

أرقام فيدال مع البرشا تُحرج إنريكي

أرقام فيدال مع البرشا تُحرج إنريكي

رأت صحيفة مقربة من نادي برشلونة الإسباني أنّ لويس إنريكي، مدرب الفريق الكاتالوني، بات في موقف حرج بس... إقرأ المزيد

تشيلسي يسعى لخطف كولاسيناك قبل اليوفي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشلسي، يسعى لخطف البوسني سياد كولاسيناك، ظهير فريق شالكة الألمان... إقرأ المزيد

كلوب: أتحمل مسؤولية خروج ليفربول من الكأس

كلوب: أتحمل مسؤولية خروج ليفربول من الكأس

أعلن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تحمله الكامل لمسؤولية خروج فريقه من ... إقرأ المزيد

قضايا

رجال مباحث الجهراء ضبطوا حارق منزل صديقه في الصليبية

كتب عبدالرزاق النجار:لم تمض فترة وجيزة على إقدام مواطن من أرباب السوابق في تعاطي المواد المخدرة على ... إقرأ المزيد

الإعلام الأمني: لا صحة لصدور قرار بمراقبة خدمات التواصل الاجتماعي

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاج... إقرأ المزيد

خلاف قديم أشعل مشاجرة رباعية في الصليبخات

كتب فهد الرشيدي:تسبب «خلاف قديم» في إشعال فتنة الشجار من جديد، عندما تشاجر 4 مواطنين قرب... إقرأ المزيد

المجتمع

معرض رحلة سالونيك في المدرسة البريطانية

معرض رحلة سالونيك في المدرسة البريطانية

افتتح سفير اليونان لدى الكويت أندريس باباداكيس، ومديرة المدرسة البريطانية في الكويت «BSK»... إقرأ المزيد

لغتي هويتي في مدرسة الكويت الإنكليزية

لغتي هويتي في مدرسة الكويت الإنكليزية

نظم قسما اللغة العربية والتربية الاسلامية في مدرسة الكويت الإنكليزية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي ... إقرأ المزيد

احتفالية وطنية في ابتدائية المنصورية

احتفالية وطنية في ابتدائية المنصورية

أقامت مدرسة المنصورية الابتدائية «بنات» احتفالا وطنيا بعنوان «لن ننسى يا وطن»... إقرأ المزيد

الأخيرة

شركة الضمان الصحي: مستعدون لإنهاء الطوابير بشرط

كتب جمال الراجحي:فيما تواصل وزارة الصحة البحث عن حل لإنهاء مشكلة طوابير الضمان الصحي، أكدت الشركة ال... إقرأ المزيد

الداخلية: روايات مقطع نقل الجثة بعيدة عن الصواب

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجت... إقرأ المزيد

ترسية 167 مناقصة قيمتها مليار و340 مليون دينار

أعلنت لجنة المناقصات المركزية أنه تمت ترسية 167 مناقصة خلال عام 2016 بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.34 ملي... إقرأ المزيد