جريدة الشاهد اليومية

 
كاريكاتير العدد 2917

الأولى

الأمير شارك في افتتاح الجنادرية

الأمير شارك في افتتاح الجنادرية

حضر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد،  أمس، فعاليات المهرجان السنوي لسباق الهجن الذي نظمته الس... إقرأ المزيد

هوشة فريج.. طيّرت الجلسة

هوشة فريج.. طيّرت الجلسة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بعد أن كان... إقرأ المزيد

المنفوحي: إنشاء حي مالي كويتي في المرقاب

المنفوحي: إنشاء حي مالي كويتي في المرقاب

أكد المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي سعي البلدية الدائم إلى تطوير العاصمة، من خلال تبني عدد من الم... إقرأ المزيد

المحليات

الأمير حضر فعاليات مهرجان سباق الهجن «الجنادرية 31»

الأمير حضر فعاليات مهرجان سباق الهجن «الجنادرية 31»

وصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء أمس، وذل... إقرأ المزيد

ولي العهد التقى المبارك ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية

ولي العهد التقى المبارك ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بقصر بيان أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. كم... إقرأ المزيد

المنفوحي: مشروعات حيوية لإعادة إحياء العاصمة وتطويرها اقتصادياً وتجارياً

المنفوحي: مشروعات حيوية لإعادة إحياء العاصمة وتطويرها اقتصادياً وتجارياً

تعتزم البلدية في الفترة المقبلة إعادة البريق للكويت العاصمة عبر مكونات المخطط الهيكلي الرابع للكويت ... إقرأ المزيد

برلمان

عدم اكتمال النصاب يرفع الجلسة

عدم اكتمال النصاب يرفع الجلسة

كتب حمد الحمدان وفارس المصري: شهدت الجلسة التكميلية أمس شداً وجذباً بين عدد من النواب خلال مناقشة ... إقرأ المزيد

حماد: يجب إطلاع النواب على تفاصيل طلبات رفع الحصانة

حماد: يجب إطلاع النواب على تفاصيل طلبات رفع الحصانة

طالب النائب سعدون حماد اللجنة التشريعية البرلمانية بالتعامل بحيادية مع الموضوعات المحالة إليها، لا س... إقرأ المزيد

الدلال: نستغرب اتهام التشريعية بالتلاعب في حصانة الفضل والطبطبائي

الدلال: نستغرب اتهام التشريعية بالتلاعب في حصانة الفضل والطبطبائي

أكد النائب محمد الدلال صحة قرار الرئيس مرزوق الغانم برفع الجلسة أمس لعدم وجود نصاب يسمح باتخاذ قرار ... إقرأ المزيد

الإقتصاد

الكويت الأولى في الشرق الأوسط بصفقات الاستحواذ الواردة

الكويت الأولى في الشرق الأوسط بصفقات الاستحواذ الواردة

شهدت عمليات الدمج والإستحواذ العالمية العابرة للحدود تراجعاً طفيفا في عام 2016 مقارنةً بالعام السابق... إقرأ المزيد

العتيبي: عودة مخاوف تخمة المعروض دفعت النفط إلى التراجع

العتيبي: عودة مخاوف تخمة المعروض دفعت النفط إلى التراجع

تراجعت أسعار النفط مجدداً امس بعد بيانات أولية عن المخزون الاميركي أظهرت ارتفاعاً يفوق التوقعات، رغم... إقرأ المزيد

محفوظ: 50.4 مليون دينار أرباح التجاري الكويتي لعام 2016

محفوظ: 50.4 مليون دينار أرباح التجاري الكويتي لعام 2016

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 50.4 مليون دينار كويتي لعام 2016 بنسبة نمو ... إقرأ المزيد

الفن

بادوكون تتعرض لإطلاق نار أثناء التصوير

بادوكون تتعرض لإطلاق نار أثناء التصوير

توقف تصوير الفيلم التاريخي Padmavati بطولة النجمين ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ، ومن إخراج ... إقرأ المزيد

ميريام فارس تعتزل الفن مؤقتاً

ميريام فارس تعتزل الفن مؤقتاً

تعيش المطربة ميريام فارس، حالة حزن كبيرة بعد رحيل والدها إلياس فارس، بعد صراع مع المرض، وف... إقرأ المزيد

سمية الخشاب تنافس محمد رمضان بسيارتها الفارهة

سمية الخشاب تنافس محمد رمضان بسيارتها الفارهة

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بين جمهورها بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص، وهي تستن... إقرأ المزيد

الرياضة

قضايا

الفهد لخريجات معهد الشرطة النسائية: تعاملن مع المواطنين والمقيمين بكل احترام

الفهد لخريجات معهد الشرطة النسائية: تعاملن مع المواطنين والمقيمين بكل احترام

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بمكتبه بمقر وزارة الداخلية أمس، وبحضور الوكيل المساعد... إقرأ المزيد

احتراق منزل في الصليبية

احتراق منزل في الصليبية

كتب فهد الرشيدي:أخمد رجال اطفاء مركز الصليبخات حريقا نشب في  منزل بمنطقة الصليبية فجر أمس وتم ا... إقرأ المزيد

سقوط عامل في جابر العلي

سقوط عامل في جابر العلي

كتب فهد الرشيدي :تلقت عمليات الادارة العامة للإطفاء مساء أمس بلاغا عن سقوط عامل في منطقة جابر العلي،... إقرأ المزيد

المجتمع

أفراح الغريب والرشدان

أفراح الغريب والرشدان

احتفل فيصل الغريب بزفاف نجله عبدالله على كريمة عدنان الرشدان وذلك في صالة الشيخة بدرية الأحمد في سلو... إقرأ المزيد

معرض رحلة سالونيك في المدرسة البريطانية

معرض رحلة سالونيك في المدرسة البريطانية

افتتح سفير اليونان لدى الكويت أندريس باباداكيس، ومديرة المدرسة البريطانية في الكويت «BSK»... إقرأ المزيد

لغتي هويتي في مدرسة الكويت الإنكليزية

لغتي هويتي في مدرسة الكويت الإنكليزية

نظم قسما اللغة العربية والتربية الاسلامية في مدرسة الكويت الإنكليزية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي ... إقرأ المزيد

الأخيرة

أمير سعودي يحجز 80 مقعداً لصقوره على متن الطائرة

أمير سعودي يحجز 80 مقعداً لصقوره على متن الطائرة

نشر طيار يعمل في شركة طيران الاتحاد صورة غريبة لطائرة تجارية يوجد على متنها 80 صقراً موزعة على مقاعد... إقرأ المزيد

ضبط مواطنة ملغمة بأحجبة بأسماء نساء ورجال في العبدلي

ضبط مواطنة ملغمة بأحجبة بأسماء نساء ورجال في العبدلي

كتب محسن الهيلم:أحبط رجال جمارك العبدلي محاولة مواطنة إدخال أحجبة وخرز يستخدم في أعمال السحر والشعوذ... إقرأ المزيد

شركات بريطانية وروسية وأميركية تستثمر في الكويت

أكدت مصادر لـ«الشاهد» أن شركة بريطانية وأخرى روسية و4 شركات أميركية تقدمت إلى هيئة تشجيع... إقرأ المزيد