فح «أفعى» فحيحاً متقطعاً،متنقلاً من جحر الى جحر، باحثاً عن فريسة،أو حتى مندس ينقل له ما يدور وراء الكواليس، بعد أن تبين له أنه تحت العين، وتحركاته تحت الرصد، الا أنه على قناعة بالحصول على شيء ما ولن يطلع بخفي حنين،كما طلع أبو «العدس والمموش»!ووصل فحيح الأفعى «بوراسين&ra... إقرأ المزيد