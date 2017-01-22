جريدة الشاهد اليومية

 
كاريكاتير العدد 2906

الأولى

بصمة العين والإبهام بديل مشروع الوراثية

بصمة العين والإبهام بديل مشروع الوراثية

كتب عبدالله النجار:تأكيداً لما نشرته «الشاهد» بعدم إلغاء مشروع البصمة الوراثية، وإنما تع... إقرأ المزيد

لجنة حماية الأموال: إجراءات بيع شركات الاستثمار معيبة

لجنة حماية الأموال: إجراءات بيع شركات الاستثمار معيبة

أكدت لجنة حماية الأموال أن الإجراءات التي اتخذت بشأن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للا... إقرأ المزيد

انتحار إرهابيين في جدة واعتقال سعودي وباكستانية

انتحار إرهابيين في جدة واعتقال سعودي وباكستانية

نجحت الجهات الأمنية بالسعودية في افشال مخطط ارهابي في جدة نتج عنه انتحار إرهابيين بعد يأسهما من الهر... إقرأ المزيد

المحليات

الحربي: زيارات تفقدية للمكاتب الصحية بالخارج لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

الحربي: زيارات تفقدية للمكاتب الصحية بالخارج لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

كتب جمال الراجحي:أعلن وزير الصحة جمال الحربي ترؤسه وفد الكويت الى جنيف للمشاركة في اجتماعات المجلس ا... إقرأ المزيد

أبل: حريصون على تلبية احتياجات المواطنين من سكن وخدمات

أبل: حريصون على تلبية احتياجات المواطنين من سكن وخدمات

تفقد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزيرالدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل امس البنية التحتية ومحطات الكهرباء ... إقرأ المزيد

أكاديميون: إدخال مادة العمل الخيري بالمناهج خطوة إيجابية تسبق الزمن

أكاديميون: إدخال مادة العمل الخيري بالمناهج خطوة إيجابية تسبق الزمن

كتب أحمد يونس:ضرب المجتمع الكويتي مثلا راقيا في العمل الأنساني والتطوعي، وبالرغم من بساطة تكوينه منذ... إقرأ المزيد

برلمان

حماية الأموال: إجراءات بيع 50 % من شركات الاستثمار معيبة وأضرت بالمال العام

حماية الأموال: إجراءات بيع 50 % من شركات الاستثمار معيبة وأضرت بالمال العام

أكدت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أن الإجراءات التي اتخذت في شأن عمليات بيع الشركات التي تمت... إقرأ المزيد

نواب للمرزوق: ترسية مناقصة الأنابيب النفطية عبث وتنفيع

نواب للمرزوق: ترسية مناقصة الأنابيب النفطية عبث وتنفيع

أكد عدد من النواب ضرورة وقف العبث والتنفيع بمناقصة الانابيب النفطية مشيرين إلى انها تثير علامات استف... إقرأ المزيد

عسكر يتبنى متطلبات ذوي الإعاقة وإنهاء تكليف وزيرة الشؤون

عسكر يتبنى متطلبات ذوي الإعاقة وإنهاء تكليف وزيرة الشؤون

تقدم النائب عسكر العنزي  بحزمة من الاقتراحات برغبة تتعلق بذوي الإعاقة وهي في مجملها تبنٍ لمتطلب... إقرأ المزيد

الإقتصاد

خبراء المال لم يتمكنوا من رسم خريطة واضحة للمشهد الاقتصادي العالمي

خبراء المال لم يتمكنوا من رسم خريطة واضحة للمشهد الاقتصادي العالمي

لم تتمكن مجموعة من الساسة وخبراء المال امس الأول امام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس من رسم خريطة ... إقرأ المزيد

شركات التكنولوجيا تخطط للتعدين في الفضاء وإطلاق المشاريع

أعربت العديد من الشركات عن أملها في استكشاف موارد في الفضاء الخارجي قريباً لتكون بمثابة انطلاقة نحو ... إقرأ المزيد

عقاريون لـ «الشاهد»: تقليص عدد الوافدين سيهبط بالعقار الاستثماري 50%

عقاريون لـ «الشاهد»: تقليص عدد الوافدين سيهبط بالعقار الاستثماري 50%

كتب محمد ابراهيم:أكد عقاريون ان تقليص العمالة الوافدة بدون دراسة سيكون له اثار اقتصادية سلبية على ال... إقرأ المزيد

الفن

الرياضة

وكيل دوناروما وضع شرطاً تعجيزياً للتجديد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مينو رايولا، وكيل أعمال جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى إيه سي ميلان، وضع... إقرأ المزيد

يوفنتوس يخشى فقدان الصدارة أمام لاتسيو في الكالتشيو

يوفنتوس يخشى فقدان الصدارة أمام لاتسيو في الكالتشيو

يسعى يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الخمسة الاخيرة الى استعادة التوازن والحفاظ على الصدارة عندما يستض... إقرأ المزيد

ليفاندوفيسكي أنقذ البايرن من فخ فرايبورغ في الوقت القاتل بالبوندسليغا

ليفاندوفيسكي أنقذ البايرن من فخ فرايبورغ في الوقت القاتل بالبوندسليغا

انقذ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي بايرن ميونيخ حامل اللقب عندما سجل له هدفين وقاده الى الفوز ... إقرأ المزيد

قضايا

مستهتر حاول دهس ضابط وتسبب في انقلاب دورية

مستهتر حاول دهس ضابط وتسبب في انقلاب دورية

كتب عبدالرزاق النجار:نجا أحد ضباط مديرية أمن العاصمة من محاول دهس متعمدة، وأصيب اثنان من العناصر الا... إقرأ المزيد

البراءة لمحصل من سرقة 45 ألف دينار

البراءة لمحصل من سرقة 45 ألف دينار

كتب حمد العلوان:قضت المحكمة الكلية دائرة الجنح ببراءة «محصل ايجارات» من سرقة مدخول إيجار... إقرأ المزيد

مروج خمور سقط بـ91 زجاجة في الدوحة

مروج خمور سقط بـ91 زجاجة في الدوحة

كتب عبدالرزاق النجار:فشل أحد مروجي الخمور المصنعة محلياً في تصريف 91 قنينة تحتوي على مواد مسكرة وذلك... إقرأ المزيد

المجتمع

الجامعة المفتوحة تنظم المهرجان الياباني

الجامعة المفتوحة تنظم المهرجان الياباني

برعاية مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت نايف المطيري، أقام النادي الياباني في الجامعة مهرجانه... إقرأ المزيد

كيدزانيا تنظم مهرجان الشتاء

كيدزانيا تنظم مهرجان الشتاء

مع استمرار درجات الحرارة في الخارج بالانخفاض، يستمر المرح في كيدزانيا مدينة الأطفال النموذجية المصغر... إقرأ المزيد

اختتام بطولة شهداء وزارة الداخلية للرماية

اختتام بطولة شهداء وزارة الداخلية للرماية

اختتمت أمس فعاليات بطولة شهداء وزارة الداخلية لرماية المسدس والبندقية والتي اقيمت على ميادين الشركة ... إقرأ المزيد

الأخيرة

مجهول أتلف كاميرا المراقبة ببرج اتصالات

كتب محسن الهيلم:اقتحم مجهول برج اتصالات الارسال والاستقبال التابع لإحدى شركات الاتصالات والكائن في م... إقرأ المزيد

سهرة حمراء تهدد بفصل 6 طلبة كويتيين مبتعثين

أصبح في حكم المؤكد إلغاء بعثات 6 طلبة يدرسون في احدى الجامعات الخارجية، بعد ضبطهم في فندق مشهور وهم ... إقرأ المزيد

التجارة أغلقت 6 شركات تبيع أغذية فاسدة

أغلقت وزارة التجارة والصناعة 6 شركات ومراكز رئيسية ومسمكة تبيع مواد غذائية فاسدة تضر بصحة المستهلك. ... إقرأ المزيد